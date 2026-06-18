Fenerbahçe'den Kartal ve Çetin'e Destek - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Kartal ve Çetin'e Destek

18.06.2026 15:05
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Fenerbahçe, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin için destek mesajı yayımladı, başarı diledi.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan paylaşımda, "Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in futbol direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Futbol organizasyonumuz; sportif aklın güçlendirilmesi, sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda kurumsal yapının geliştirilmesi ve Fenerbahçe kimliğine uygun bir organizasyon modelinin oluşturulması anlayışıyla şekillenmiştir." denildi.

Çetin ve Kartal'ın uzun yıllar sarı-lacivertli takıma hizmet ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol direktörümüz olarak göreve başlayan Sayın Oğuz Çetin; çubuklu formamızı uzun yıllar başarıyla taşımış, kaptanlık yapmış ve Türk futbolunda centilmenliği, karakteri ve futbol bilgisiyle saygı kazanmış önemli bir spor insanıdır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimin, kulübümüzün futbol yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal, Fenerbahçe kültürünü, camiamızın beklentilerini ve kulübümüzün dinamiklerini yakından bilen; görev aldığı her dönemde çalışma disiplini, mücadele anlayışı ve elde ettiği sonuçlarla takdir toplamış bir futbol adamıdır. Geçmişte kulübümüzde üstlendiği görevlerde ortaya koyduğu aidiyet duygusu, sorumluluk bilinci ve liderlik anlayışı, bugün kendisine duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri olmuştur."

Mesajda Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt'ın da teknik ekipte yer alacağı kaydedilerek, "Teknik ekibimizin içinde yer alması yönünde prensip anlaşmasına varılan Sayın Dirk Kuyt ise; futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenmiş, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Fenerbahçemize futbolcu, kaptan, teknik adam ve kulüp değerleri olarak hizmet vermiş olan önemli isimlerin, yeni dönemde aynı hedef doğrultusunda kulübümüze değer katacağına inanıyoruz. Kalplerinin attığı yerde görev alacak olan Sayın Oğuz Çetin ve Sayın İsmail Kartal'a yeni görevlerinde başarılar diliyor, bu birlikteliğin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Kartal ve Çetin'e Destek - Son Dakika

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