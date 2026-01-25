Fenerbahçe\'den Milan Skriniar kararı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, takım kaptanı olan savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Juventus ve Udinese, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Milan Skriniar'ı takip ediyor. İtalyan ekiplerinin Slovak oyuncuyu kadrosuna katmak istedikleri belirtildi.
Talipleri her geçen gün artan Skriniar için ise Fenerbahçe'nin cevabı belli. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sezon başından bu yana bir numaralı gözdesi olan Skriniar'ın satışına kesin olarak karşı çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için ne teklif gelirse gelsin satışa onay vermeyecek.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
