Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

25.01.2026 18:54
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Juventus ve Udinese, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin cevabı net; Sarı-lacivertliler, Skriniar için ne teklif gelirse gelsin satışa onay vermeyecek.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, takım kaptanı olan savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Juventus ve Udinese, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Milan Skriniar'ı takip ediyor. İtalyan ekiplerinin Slovak oyuncuyu kadrosuna katmak istedikleri belirtildi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Talipleri her geçen gün artan Skriniar için ise Fenerbahçe'nin cevabı belli. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sezon başından bu yana bir numaralı gözdesi olan Skriniar'ın satışına kesin olarak karşı çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız oyuncu için ne teklif gelirse gelsin satışa onay vermeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta sahaya çıkan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 12345678 12345678:
    valla Galatasaray'a gelmesini çok istemiştim. çok iyi oyuncu takımdaki ortam da güzel oludumu çok daha başarılı olur 0 0 Yanıtla
  • Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    mert hakan çıkana kadar yerine bakıyor 0 0 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Hemen satın yarın birgün buda patlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
