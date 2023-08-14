Dizinden sakatlanan Arda Güler bugün ameliyat olacak - Son Dakika
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Dizinden sakatlanan Arda Güler bugün ameliyat olacak

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:36

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında gösterdiği performansla herkesi büyülemişti. Yaklaşık 3 hafta önce talihsiz şekilde dizinden sakatlanan genç yıldız, bugün ameliyat olacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında gösterdiği performansla herkesi büyülemişti. Yaklaşık 3 hafta önce talihsiz şekilde dizinden sakatlanan genç yıldız, bugün ameliyat olacak.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Marca'da yer alan habere göre; Bugün ameliyat olacak Arda Güler'in yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arda Güler'in dizinden olacağı ameliyat sonrası kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Daha önce birçok futbolcunun diz ameliyatı geçirdikten sonra eski performansından oldukça uzaklaştığı ya da sakatlığının tekrarladığı biliniyor.

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dizinden sakatlanan Arda Güler bugün ameliyat olacak - Son Dakika


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