Dizinden sakatlanan Arda Güler bugün ameliyat olacak

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında gösterdiği performansla herkesi büyülemişti. Yaklaşık 3 hafta önce talihsiz şekilde dizinden sakatlanan genç yıldız, bugün ameliyat olacak.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Marca'da yer alan habere göre; Bugün ameliyat olacak Arda Güler'in yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arda Güler'in dizinden olacağı ameliyat sonrası kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Daha önce birçok futbolcunun diz ameliyatı geçirdikten sonra eski performansından oldukça uzaklaştığı ya da sakatlığının tekrarladığı biliniyor.