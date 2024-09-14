Fenerbahçe'den Rekor Transfer

Spor

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Faslı forvet Youssef En-Nesyri oldu.

Anadolu Ajansının (AA), Türk futbolunda 2024-2025 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapılan transfer çalışmalarına ilişkin hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, yüksek bonservis bedeliyle dikkati çeken futbolcular ele alındı.

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, İspanya'nın Sevilla ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye 19 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödendi.

En-Nesyri, Mario Jardel'in rekorunu 24 yıl sonra kırdı

Sarı-lacivertli ekibin Youssef En-Nesyri için açıkladığı 19 milyyon 500 avroluk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

Faslı futbolcunun transferi, 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon avro bedelle gelen Brezilyalı golcü Mario Jardel'e ödenen bonservis bedelini de geride bırakarak 24 yıllık rekoru kırdı.

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ardından en yüksek bedeli Çağlar Söyüncü için ödedi. Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen milli futbolcunun bonservisini alan Fenerbahçe, bu transfer için İspanya'nın Atletico Madrid takımına 8 milyon 500 bin avro ödedi.

En-Nesyri'ye ödenen bonservis bedeliyle rekor kıran Fenerbahçe, kiralama ücretinde de ilk sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Allan Saint-Maximin'i 8 milyon avro karşılığında kiralarken, bu anlamda da Süper Lig rekorunu kırdı. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretinin Al-Ahli tarafından ödeneceğini de açıklamasında belirtti.

Galatasaray tarihinin en pahalısı Sara

Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 6 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'nın Kopenhag takımından kadrosuna dahil ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert için de 9 milyon avro ödedi.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralık gönderen Galatasaray, bu anlamda da lig rekoru kırdı. Zaniolo için 6 milyon 400 bin avro kiralama bedeli alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir futbolcuyu en yüksek bedelle kiralık başka kulübe gönderen takım oldu.

5 futbolcu için 61 milyon avro bonservis bedeli ödendi

Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde 5 oyuncu için toplamda 61 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertli takım, Youssef En-Nesyri ve Çağlar Söyüncü için toplam 28 milyon avro bonservis öderken, Galatasaray da Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi 33 milyon avro ödedi. İki kulübün kasasından 5 futbolcu için 61 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

Trabzonspor, 19 milyon 670 bin avro ödedi

Kadrosunu 13 isimle takviye eden Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için ödedi.

Fransa'nın Clermont ekibiyle bu futbolcu için 4 milyon avro karşılığında anlaşan bordo-mavili ekip, transfer döneminde bonservis bedeli ve kiralama için toplamda 19 milyon 670 bin avro ödeme yaptı.

Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2 milyon 500 bin avro, Boavista'dan Pedro Malheiroyu 2 milyon avro, Hull City'den Ozan Tufan'ı 2 milyon Avro ve Standard Liege'den Cihan Çanak'ı 2 milyon avro bedelle transfer eden Karadeniz ekibi, Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza için de Portekiz ekibine 2 milyon avro kiralama bedeli ödedi.

Arseniy Batagov, Denis Draguş ve Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı diğer isimler oldu.

Beşiktaş, futbolculara ödenecek rakamları açıkladı

Emirhan Topçu, Can Keleş ve Ciro Immobile'yi bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Beşiktaş; Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı bedelsiz, Cher Ndour, Joao Mario ve Felix Uduokhai'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya'nın Lazio ekibinden kadroda dahil edilen golcü futbolcu Ciro Immobile için yıllık 6 milyon avro ödeneceğini duyuran siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu Rafa Silva'ya da yıllık aynı miktarda ödeme yapılacağını belirtti.

Atletico Madrid'den transfer edilen Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarıyla da ilgili bilgi veren kulüp, bu futbolcuya ilk 2 yıl 2 milyon 120 bin avro, üçüncü yıl ise 2 milyon 110 bin avro garanti ücret ödeneceğini, ayrıca 1 milyon avro da imza parası verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dikkati çeken bonservis gelirleri

Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.

Fenerbahçe'den İngiltere'nin Brighton ekibine transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kulübüne rekor gelir sağladı.

30 milyon avro bonservisin yanı sıra 750 bin avro yetiştirme geliri elde eden Fenerbahçe, Türkiye'nin en yüksek bedelli futbolcu satışına da imza attı.

Galatasaray da bu sezon satış ve kiralık gönderdiği isimlerden, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre 28 milyon 650 bin avro gelir elde etti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon avro karşılığında gönderen sarı-kırmızılılar, Tete'yi Yunanistan takımı Panathinaikos'a 4 milyon 750 bin avroya, Emin Bayram'ı da Belçika'nın Westerlo ekibine 4 milyon avroya sattı.

Galatasaray; Zaniolo ve Zaha'nın kiralama bedellerinden de kasasına 9 milyon 400 bin avro koydu.

Kulüp, Zaha'yı Fransa'nın Lyon ekibine 3 milyon avroya kiralarken, Zaniolo'yu da Atalanta'ya 6 milyon 400 bin avro bedelle kiralık gönderdi.

Zaniolo'nun kiralanmasından elde edilen gelir, Süper Lig'de bir kulübün kiralama yoluyla kasasına en fazla para koyduğu miktar oldu.

Süper Lig'in bu sezon en pahalı transferleri

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en pahalı transferleri şöyle:

Youssef En-Nesyri: 19 milyon 500 bin avro (Fenerbahçe)

Gabriel Sara: 18 milyon avro (Galatasaray)

Elias Jelert: 9 milyon avro (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü: 8 milyon 500 bin avro (Fenerbahçe)

Roland Sallai: 6 milyon avro (Galatasaray)

Muhammed Cham: 4 milyon avro (Trabzonspor)