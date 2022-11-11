Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı

11.11.2022 21:22

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve ayrılık için gemileri yakan Serdar Dursun'a gelen teklifler ortaya çıktı. Serie A ekibi Spezia'nın, milli futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken Bundesliga ekibi Schalke 04, 31 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor.

Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan ve Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun için Spezia ve Schalke 04 devrede.

SPEZIA'NIN KİRALIK PLANI

İtalyan basınında yer alan habere göre, M'Bala Nzola'ya alternatif bulmak isteyen Spezia'nın kadrosunu Serdar Dursun ile güçlendirmek istediği belirtildi. Spezia'nın ilk etapta hedefi ise milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak.

SCHALKE 04 AVANTAJLI

Serdar Dursun ile ilgilenen bir diğer takım Schalke 04 ise transferde bir adım önde. Alman ekibinin, milli futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi sarı-lacivertli kulübe daha avantajlı geliyor. Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe'de 9 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR
500
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri... Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri... Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı
20:43 Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor
20:21 Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz
20:12 Rooney'den Ronaldo'ya sert tepki: Sezon başından bu yana yaptığı şeyler kabul edilemez
19:58 "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?" diye soruldu, 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi
19:54 ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Ampute Milli Takımı'na disiplin soruşturması açıldı
19:46 Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında 22,5 yıl hapis cezası talep edildi
19:39 İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine sıra dışı ceza: Toplum içinde yumurta taşıması yasaklandı
19:32 Haaland-Mbappe çekişmesinde dengeler değişti! İşte son güncellemeyle dünyanın en değerli 10 futbolcusu
19:27 Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 21:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement