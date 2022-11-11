Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı

Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan ve Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun için Spezia ve Schalke 04 devrede.

SPEZIA'NIN KİRALIK PLANI

İtalyan basınında yer alan habere göre, M'Bala Nzola'ya alternatif bulmak isteyen Spezia'nın kadrosunu Serdar Dursun ile güçlendirmek istediği belirtildi. Spezia'nın ilk etapta hedefi ise milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak.

SCHALKE 04 AVANTAJLI

Serdar Dursun ile ilgilenen bir diğer takım Schalke 04 ise transferde bir adım önde. Alman ekibinin, milli futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istemesi sarı-lacivertli kulübe daha avantajlı geliyor. Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe'de 9 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.