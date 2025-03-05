Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor. Yönetim, bu hamleyle hem Mourinho'ya güvenlerini göstermeyi hem de takımın motivasyonunu artırmayı hedefliyorlar. Mourinho'nun başarılı performansı ve takıma uyumu, taraftarlar arasında da büyük bir memnuniyet yaratmış durumda.

05.03.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Hem alınan skorlar hem de oynattığı futbolla camianın büyük güvenini kazanan teknik direktör Jose Mourinho taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Puan farkı 8'ken, "Biz gideriz Mourinho kalır" diyerek Portekizli hocaya güveni net şekilde ifade eden Ali Koç şimdi de ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILACAK

Alınan bilgilere göre yönetim, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Başkan Ali Koç'un Mourinho ile bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği ve başarılı teknik adam ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE ALIŞTI

Yönetim bu hamle ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi de düşünüyor. Başlarda zorlansa da son dönemde Fenerbahçe ve ülke futboluna çok iyi bir uyum sağlayan Mourinho'nun da yeni sözleşme fikrine sıcak bakabileceği belirlendi.

Fenerbahçe\'den ses getirecek Mourinho hamlesi

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oooo:
    Her şey güzel Boğaz para balık Ama şampiyon luk yok 17 11 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    mourinho fenerbahcenin tam karakterine uygun kavgaci hircin 10 wene uzatsalar keske 15 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Öncelikle sezon daha bitmedi.biatçı,himmet parası yiyen,makbuleci olmaktansa bogazda balık yiyen kesimden olmak çok daha iyidir 4 7 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ali koç sadece Mourhino değil sende gitme alıştık sizlere lütfen 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:18 Detaylar ortaya çıktı: Acun’un başını bu maçlar yakmış Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 22:24:54. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.