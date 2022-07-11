Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Sahne bizim. Saldır Fenerbahçe, büyük taraftarın arkanda" sloganıyla başlanılan 2022-2023 futbol sezonunda taraftarlara, çubuklu formayı terleten futbolcuların en yakınında olma imkanı sunulan bir proje hayata geçirildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den taraftar fotoğraflarını futbolcu formalarıyla buluşturacak proje - Son Dakika

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