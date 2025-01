Fenerbahçe'den Yabancı Hakem Talebi

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada orta hakemlerin gösterdiği performansından memnun olmadıklarını söyleyerek, "Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Taraftarın bugün gösterdiği performanstan dolayı çok minnettar olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ilıcalı, "Taraftarımız bizim her zaman itici gücümüz. Onlar olmadan bu takımın başarıya gitmesi çok kolay bir şey değil. Soyunma odasında futbolcularımızla birlikteydim. Onlar da çok zor bir şeyi başardılar. Kötü bir oyundan sonra ikinci yarı şahlanan bir Fenerbahçe izledik. 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe vardı. Burada hocamızın, teknik ekibin yerinde müdahaleleriyle oldu. Futbolcularımızın konsantrasyonu ve ön önemlisi de taraftarımızın itici gücü oldu. Tüylerim diken diken oldu bugün seyrederken. Kadıköy'de görmek istediğim atmosfer her zaman budur. Biz böyle olduğumuzda yenemeyeceğimiz rakip yok. Hepimizin tek yumruk olması lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye. Evet geliyoruz. Taraftarımızla geliyoruz. Deplasmanda bizi çok gururlandırmışlardı. Şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı. Sonuca da etkisi çok büyük oldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Yabancı VAR hakeminin gelmesini Galatasaray'da bizimle birlikte istedi"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün yabancı VAR hakemiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili düşüncelerini aktaran Acun Ilıcalı, "Biz dikkat ederseniz 1 ay kadar süredir rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Konuşmuyoruz bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı şekilde yabancı VAR'la ilgili sitemler duymaya başladık. Yabancı VAR gelsin diye biz ağustos, eylül ayından beri söylüyorduk. Rakibimiz de gelir gelmez, 'Biz de istiyorduk' diye açıklama yaptı. Biz de istedik dediler. Yabancı VAR'ı birlikte istedik. Geldi yabancı VAR, şimdi itiraz ediyorsunuz. Yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz diye düşünüyorum. Adam zaten yabancı. Biz hiçbir zaman dünyanın en iyi hakemleri gelecek diye bir şey demedik. Bizim itirazımız şuydu, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Neden bir takıma sürekli pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun. Hataların eşit dağılmasını istiyorduk. Yabancı VAR'ı istedik, rakibimiz de 'Biz de istiyorduk' dedi. Tamam yabancı VAR geldi. Şimdi ne istiyorsunuz? Yabancı VAR tarafından geçen sene en önemli maçta hakkımızın yenmesine rağmen ortalığı birbirine katmadık" ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız"

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın hakemiyle ilgili Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün dün yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ilıcalı, "Dün maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem hata yaptı, bu maçta dikkatli olsun gibi şeyler söylendi. Bir gün önce bizim maçımızın hakemiyle ilgili böyle şeyler söylenmesi ligin geri kalanı için soru işaretleri doğurmuştur. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alındığı zaman orta hakemlerle ilgili de böyle problemler yaşıyoruz. Orta hakemlerle ilgili sarı kart problemi yaşıyoruz. 30 sarı kart gibi fark var iki takımın arasında. Biz bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız. Ben, rakibimizin de bu konuyla ilgili aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var. Şu anda teklifimizi yapıyoruz. Orta hakemlerin de kritik maçlar için yabancı olmasını istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"Talisca kendini Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak hissediyor"

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca ile Galatasaray'ın da temasa geçtiğini aktaran Ilıcalı, "Talisca konusunda biz zaten uzun süredir kendisiyle temastaydık. Rakip takım son birkaç gündür Talisca konusunda teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Biz de bulunuyoruz. Biz bulunduğumuz zaman genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. Biz transfer öncesi futbolcularla bir ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Camiayı tanıyor ve başka teklifler geldiğinde hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Talisca için de aynı şeyi söyleyebilirim. Rakip takım derken Galatasaray'dan bahsediyorum. Belli teşebbüsler oldu. Yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendini Fenerbahçe'nin bir futbolcu olarak hissediyor" diye konuştu. - İSTANBUL