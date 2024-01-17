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Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı

Pendikspor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Umut Nayir, yeni takımının formasıyla çıktığı ilk resmi maçta enfes bir gol attı. Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ağlarını havalandıran Nayir'in golü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe\'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
17.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 15:14
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Umut Nayir, Fenerbahçe'den gittiği Pendikspor'da müthiş bir başlangıç yaptı. Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı nefis bir gol atan deneyimli futbolcu kısa sürede gündem oldu.

UMUT'TAN ENFES GOL VURUŞU

Sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada voleyle topa vuran Umut Nayir, takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu vuruş sonrası sosyal medyada deneyimli golcüye beğeni yağdı. Üstünlüğünü koruyamayan Pendikspor ise sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Umut Nayir'in gol vuruşu:

Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
Görüntü: A Spor
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
Görüntü: A Spor
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Türkiye Kupası, Pendikspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı - Son Dakika
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