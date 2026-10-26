Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray\'a 2-1 yenildi, 4 maç sonra kalesinde gol gördü

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligde 5 Eylül tarihinden sonra ilk kez gol yedi. Kanarya, Beşiktaş (1-2) maçının ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde 8 gole engel olamazken, 5 maçta ise kalesini gole kapadı.