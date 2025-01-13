Fenerbahçe Deplasmanda Kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 24. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle öne geçti. Konyaspor, 45. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan ve 61. dakikada Dusan Tadic'in golüyle 3-2 öne geçen Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 42'e çıkartırken, TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanda kaldı.

Kulüp tarihinin en erken golünü yedi

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihinin en erken golünü yedi.

Karşılaşmanın 25. saniyesinde Pedrinho'nun kaydettiği gol, sarı-lacivertli ekibin lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol oldu.

Pedrinho'nun golü, aynı zamanda sezonun en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci haftasında oynanan Beşiktaş-Onvo Antalyaspor müsabakasında konuk ekip, 24. saniyede Samudio'nun golüyle öne geçmişti.

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en erken golü ise Beşiktaş'a attı. 1995-1996 sezonunda Elvir Boliç, siyah-beyazlı takımın filelerini 21. saniyede havalandırdı.

Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerindeki iki golü de Konyaspor'a attı

Konyaspor müsabakasının 14. dakikasında Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla ağları havalandıran Mert Müldür, skora eşitlik getiren isim olurken bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü de kaydetti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu geçen sezon 31 resmi maçta forma giyen milli futbolcu, tek gol sevincini yine Konyaspor karşısında yaşamıştı.

Mert Müldür, geçen sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-1 kazandığı maçta takımının 4. golünü kaydetmişti.

25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altındaki ikinci golünü yine Konyaspor'a karşı attı.

Tadic, ligde gol sayısını 8'e çıkardı

Fenerbahçe'yi Konya deplasmanında 3-2 öne geçiren golü atan Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

Ligde Corendon Alanyaspor ağlarını 2 kez havalandıran Tadic; Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında da birer kez gol atma sevinci yaşadı.

Çağlar Söyüncü yine kornerden golü buldu

Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 2 sezonda kaydettiği dördüncü golünü de korner organizasyonu sonucunda attı.

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olan milli futbolcu, ligde 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

36 haftada iç sahada oynanan Kayserispor müsabakasında takımının üçüncü golünü atan Çağlar Söyüncü, gelişen korner organizasyonunun ardından Szymanski'nin ortasında fileleri havalandırmıştı.

Çağlar, bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanında da takımının aldığı 1-0'lık galibiyette golü kaydeden isim oldu. Çağlar, Szymanski'nin kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ağlara yollayan isim olmuştu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde atan Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin ortasında Becao'nun indirdiği topu filelere yollayan isim oldu. Milli futbolcu Konyaspor karşısında da Szymanski'nin soldan ortasında kafayla topu ağlara yollamayı başardı.

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kariyerinde attığı 4 gol de korner organizasyonu sonucu gelirken, 4 golün ortasını da Szymanski yaptı.

Deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3 puanla deplasmanda 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

Bellona Kayserispor karşısında elde ettiği 6-2'lik galibiyetin ardından Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Jose Mourinho'nun ekibi, daha sonra dış sahada ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kalmıştı.