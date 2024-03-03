Fenerbahçe, deplasmanda rekorlara koşuyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor.
Bu sezon ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan sarı-lacivertliler, galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor.
Konuk olduğu lig müsabakalarında gösterdiği performansla beğeni toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rekora koşuyor.
Süper Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, 21 takımla oynanan bahsi geçen sezonu 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayarak deplasmanda 47 puan toplamıştı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı.
Rekora 2 galibiyet kaldı
Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyet rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in kalan 5 maçlık bölümünde 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği sezonu yaşayacak.
Öte yandan Fenerbahçe, yine aynı bölümde 7 puan toplaması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.
Tek sezonda içindeki seri galibiyet rekoru da gelebilir
Fenerbahçe, bir sezon içinde deplasmanda aldığı seri galibiyet açısından da rekora gidiyor.
Sarı-lacivertliler, seri deplasman galibiyetlerine bakıldığında daha önce en iyi sezonlarını 2005-2006 ve 2010-2011'de yaşadı.
2005-2006 sezonunda deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 2010-2011'de ise bunu 9 maça çıkardı.
Hatayspor galibiyetiyle bu sezon deplasmanda 8 maçlık seriye ulaşan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonundaki başarısını egale etmeyi başardı.
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u geçmesi durumunda ise 2010-2011 sezonundaki 9 maçlık seriyi egale etmeyi başaracak.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle ayrılması durumunda ise bir sezonda üst üste en fazla galibiyete ulaştığı sezonu yaşayacak.
Deplasmanda galibiyet rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin
Süper Lig'de deplasmanda seri galibiyet rekoru 12 maçla Fenerbahçe'ye ait durumda bulunuyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride sarı-lacivertliler, üst üste 12 maç kazanmayı başarmıştı.
Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde üst üste 4 deplasman galibiyeti alması durumunda söz konusu rekoru egale edecek. Sarı-lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray'ı da geçmesi durumunda ise söz konusu rekoru geride bırakacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, deplasmanda rekorlara koşuyor - Son Dakika
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yarışmalara 28 ilden 320 sporcu katıldı. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın amacı, altyapıdan sporcu yetiştirerek dünya arenasında başarı elde etmektir.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu rakibini yenerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde oynadıkları 2 maçta aldıkları 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi. Bozüyük Belediyesi, Aksaray 1989 Spor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. Maçı takip eden Bozüyüklü voleybolseverler tribünlerden takımı destekledi. Takımın galibiyet sevinci büyük bir coşkuyla kutlandı.
İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Milli takım formasıyla katıldığı ilk uluslararası şampiyonada bronz madalya kazanan genç milli güreşçi Muhammet Ali Göçmen, yeni turnuvalara altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Göçmen, Antalya'da yapılacak uluslararası turnuvalarda başarı elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.
8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Kadınlar Günü" ilan edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre kar ölçüldü. Ayrıca, bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak bu seriyi sonlandırdı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki takım, ligin 28. haftasında puansız ayrıldı ve 29. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Federasyon Olimpik Deneme Yarışmalarında Kütahya Belediyesporlu sporcular dereceyle döndü. Sporculardan; Sıtkı Sefa Döner 400 metrede 1., Mustafa Dönmez 800 metrede 2., Alparslan Burak Köse 1500 metrede 2., Harun Şimşek 1500 metrede 3.lük derecesi aldı.
Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona, 1600'ü yabancı, 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runataya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşulacak. Dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?