Fenerbahçe, depremzedeyi ağırladı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak çalışmalarını tamamladı.
Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine Fenerbahçe formasıyla yakalanan ve 119 saat sonra enkazdan çıkarılan Kamilcan Ağdaş'ı ağırladı.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret eden Kamilcan Ağdaş, Rize seyahati öncesinde futbolcuları ve teknik ekibi uğurlayarak başarılar diledi.
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