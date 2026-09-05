Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu, sahadan puansız ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu, sahadan puansız ayrıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, öne geçmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi ve sezonun ilk derbisinden puansız ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlup ayrıldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Skriniar, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti.

Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Skriniar, savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkati çekti.

İsmail Kartal, ilk kez Beşiktaş derbisini kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlılarla 6. kez karşılaşan Kartal, ilk kez rakibine boyun eğdi.

İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Fenerbahçe skoru koruyamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 müsabakanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken, ilk hafta Gençlerbirliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Lukaku, Süper Lig'de ilk derbisini yaşadı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Müsabakanın 68. dakikasında Vedat Muric'in yerine oyuna giren Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

Hakem Meler'e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Maçın yönetiminden memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu, sahadan puansız ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:05
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor 3 maçtır gol yemediler
Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 23:54:52. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu, sahadan puansız ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement