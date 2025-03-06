Fenerbahçe, Derbilerde Yabancı Hakem İstiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Derbilerde Yabancı Hakem İstiyor

Hulusi Belgü, derbilerde yabancı hakemlerin görev almasını arzuladıklarını belirtti.

06.03.2025 16:06
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, oynanacak bütün derbilerde yabancı hakemlerin görev almasını arzu ettiklerini söyledi. Belgü, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray eşleşmesi için ise, "Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman çok yoğun, güzel bir atmosferde geçiyor. Türk sporu için önemli bir maç" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti. Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye, Galatasaray çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe maçları her zaman çok yoğun, güzel bir atmosferde geçiyor. Türk sporu için önemli bir maç. İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki gönlümüzden Fenerbahçe geçiyor" şeklinde konuştu.

"Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz"

Türkiye Kupası da dahil olmak üzere bütün derbilerde yabancı hakem istediklerinin altını çizen Belgü, "Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Yabancı hakemler bütün derbileri yönetsin, sadece bizim değil. Biz içeride iki derbi oynayacağız. Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla konuşturmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta, oynanabilecek olan derbilerde de yabancı hakem olmasını arzu ederiz, destekleriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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