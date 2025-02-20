Fenerbahçe Derbisi için Hakem Belli Oldu

Spor

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray 'ın Fenerbahçe 'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Süper Lig'in 25'inci haftası yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi karşılaşmasının da hakemi belli oldu. Pazartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig'de 25'inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA:

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan

22 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 ŞUBAT PAZARTESİ:

Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic