Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş, yeni transfer Ümit Akdağ ile son idmanını yaptı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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