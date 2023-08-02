Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başladı

02.08.2023 23:28

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi'nin ABD ekibi Columbus Crew SC ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Rossi'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu. Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Diego Rossi, sarı-lacivertli forma altında beklentileri karşılayamadı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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