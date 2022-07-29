Kiev maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu 'nun kasığında zorlanma olduğu, İrfan Can Kahveci 'de ise darbeye bağlı zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Joshua King'in burkulma, Altay Bayındır 'ın ise diz travması yaşadığı açıkladı. Öte yandan yeni transfer Joao Pedro 'nun ise üst adalesinde yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, futbolcuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den sakat oyuncularla ilgili bilgilendirme - Son Dakika

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