Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı - Son Dakika
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Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı

27.07.2022 21:53

Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasına Fenerbahçeli taraftarların yaptığı tezahürat damga vurdu. Maçın 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesinden sonra Kievli oyuncuların sevinç gösterisi Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi. Statta dakikalarca Rusya Devlet Başkanı lehine "Vladimir Putin" tezahüratları yapıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından gözler Ülker Stadı'nda çıkacak sonuca çevrildi.

İSMAİL YÜKSEK KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

Maç boyunca gol fırsatlarını tepen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

10 KİŞİ KALAN FENERBAHÇE GOLÜ YEDİ

İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

STATTAN "PUTİN" SESLERİ YÜKSELDİ

Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı.

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SON DAKİKA: Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı - Son Dakika
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