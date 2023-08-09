Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile kaleci Dominik Livakovic'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Hırvat eldivenin, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin yolunu tutması bekleniyor.

9 MİLYON EUROYA İKNA OLDULAR

Hırvat basınında yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Livakovic transferi konusunda uzlaşmaya vardı. Futbolcunun sözleşmesinde yer alan "10 milyon euroya serbest kalır" maddesinde diretmeyi bırakan Zagreb yönetimi, 9 milyon euroya transferin gerçekleşmesine onay verdi.

LIVAKOVIC'İN KARİYERİ

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapatmayı başardı.