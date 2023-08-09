Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı

09.08.2023 16:03

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile kaleci Dominik Livakovic'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Hırvat eldivenin, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin yolunu tutması bekleniyor. Dinamo Zagreb, Livakovic transferi konusunda 9 milyon euroya onay verdi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile kaleci Dominik Livakovic'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Hırvat eldivenin, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin yolunu tutması bekleniyor.

9 MİLYON EUROYA İKNA OLDULAR

Hırvat basınında yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Livakovic transferi konusunda uzlaşmaya vardı. Futbolcunun sözleşmesinde yer alan "10 milyon euroya serbest kalır" maddesinde diretmeyi bırakan Zagreb yönetimi, 9 milyon euroya transferin gerçekleşmesine onay verdi.

LIVAKOVIC'İN KARİYERİ

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

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