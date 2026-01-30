Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı - Son Dakika
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic\'i Dinamo Zagreb\'e kiraladı
30.01.2026 18:08
Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu. Livakovic'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandığını resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferine ilişkin resmi duyuruyu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Girona'da kiralık olarak forma giyen Hırvat kalecinin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini ve Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

250 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

Hırvat basınından Dnevnik'in haberine göre Dinamo Zagreb, Livakovic'in kiralanması karşılığında Fenerbahçe'ye yaklaşık 250 bin euro ödeme yapacak.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPTI

Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Livakovic'in maaşında yaptığı indirim oldu. Deneyimli kalecinin, transferin gerçekleşebilmesi için sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euroluk net maaşının önemli bir kısmından vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz şekilde oynamayı kabul ettiği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme yalnızca sezon sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028'e kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Bu transferin, Hırvatistan Milli Takımı açısından da önemli olduğu değerlendiriliyor. Livakovic'in Dinamo Zagreb'de düzenli forma giymesi halinde, yaz aylarında oynanacak Dünya Kupası öncesinde maç ritmi kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı - Son Dakika

