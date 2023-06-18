Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde son detayları görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırdı

18.06.2023 16:38

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. Bosna-Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşmenin son detaylarını görüşmek ve sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli golcünün transferindeki son detayları konuşmak için menajerini İstanbul'a çağırdı.

DZEKO'NUN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Sports Digitale'nin haberine göre, Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşmenin son detaylarını görüşmek ve sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

14 GOL ATTI

Edin Dzeko bu sezon 52 resmi maçta forma giydi. Bosna Hersekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 kez de gol pası verdi.

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