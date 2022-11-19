Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Emre Belözoğlu getirmişti

Sezon başında 5 resmi maça çıkan ve yabancı kuralı nedeniyle hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı bırakılan Mauricio Lemos'un Fenerbahçe'de ki geleceği belli oluyor.

PENAROL İLGİLENİYOR

İstenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Uruguaylı stoper'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ülkesinin takımlarından Penarol'ün ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu bonservisini eline alarak transferini gerçekleştirebilecek.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezonbaşında 5 resmi maça çıkan ve yabancı kuralı nedeniyle de hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı bırakılan Uruguaylı oyuncuyla yollar ayrılacak gibi gözüküyor.