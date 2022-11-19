Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Emre Belözoğlu getirmişti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Emre Belözoğlu getirmişti

19.11.2022 14:09

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos ile yolları ayırmak istiyor. Kadroda kendisine yer bulamayan ve sezon sonunda da sözleşmesi bitecek olan savunmacıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması bekleniyor.

Sezon başında 5 resmi maça çıkan ve yabancı kuralı nedeniyle hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı bırakılan Mauricio Lemos'un Fenerbahçe'de ki geleceği belli oluyor.

PENAROL İLGİLENİYOR

İstenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Uruguaylı stoper'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ülkesinin takımlarından Penarol'ün ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu bonservisini eline alarak transferini gerçekleştirebilecek.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezonbaşında 5 resmi maça çıkan ve yabancı kuralı nedeniyle de hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı bırakılan Uruguaylı oyuncuyla yollar ayrılacak gibi gözüküyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Emre Belözoğlu getirmişti - Son Dakika
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