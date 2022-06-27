Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı - Son Dakika