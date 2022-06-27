Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

YARIN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.