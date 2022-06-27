Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

27.06.2022 22:05

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te başarılı performans sergileyen Emre Mor, artık Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-lacivertli kulüp milli futbolcuyu yarın İstanbul'a getirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

YARIN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı - Son Dakika


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