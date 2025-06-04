Fenerbahçe, En-Golcü En-Nesyri ile Sezonu Tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, En-Golcü En-Nesyri ile Sezonu Tamamladı

04.06.2025 11:15
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Fenerbahçe, 90 gol atarak Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. En çok gol atan oyuncu En-Nesyri.

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligde 90 kez fileleri sarsarken, 20 gol kaydeden Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu oldu.

36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sezonu ikinci sırada tamamlarken bu maçlarda rakip filelere 90 gol attı.

91 gol kaydeden Galatasaray'ın ardından ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertlilerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Faslı golcü Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusu oldu. En-Nesyri'yi 14 gol atan Edin Dzeko takip etti. Dzeko, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

En golcü Türk oyuncu Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Dzeko'nun ardından en fazla skor üreten isim Dusan Tadic oldu. 3'ü penaltıdan olmak üzere 11 kez fileleri havalandıran Sırp futbolcuyu devre arasında takıma dahil olan Anderson Talisca takip etti. Brezilyalı futbolcu, kazanılan 4 penaltı atışında topu filelere gönderirken toplamda 9 gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde en fazla gol atma başarısı gösteren Türk oyuncu ise Oğuz Aydın oldu. Milli futbolcu 7 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın, takımın kaydettiği 90 golün 61'ine imza attı.

Savunma oyuncularından 10 gollük katkı

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 90 golün 10'unda savunma oyuncularının imzası oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Milan Skriniar, attıkları 3'er golle en golcü defans oyuncuları oldu. Bu isimlerin yanı sıra Samet Akaydın, Filip Kostic, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü de birer kez fileleri havalandırmayı başardı.

2 gol rakiplerden geldi

Ligde kaydedilen 90 golün 88'ini Fenerbahçeli futbolcular kaydederken, 2 golü ise rakipler kendi kalesine attı.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0 kazanırken, takımın 5. golünü Husniddin Alikulov kendi ağlarına gönderdi.

Süper Lig'in 7. haftasında ise Antalyaspor futbolcusu Thalisson, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede kendi ağlarını havalandıran isim oldu.

Sarı-lacivertli futbolcuların bu sezon kaydettiği 88 golün dağılımı şu şekilde:

Futbolcu

Maç

Gol

Youssef En-Nesyri

34

20

Edin Dzeko

35

14

Dusan Tadic

35

11

Anderson Talisca

16

9

Oğuz Aydın

25

7

Fred

31

5

Allan Saint-Maximin

20

4

Sebastian Szymanski

35

3

Mert Müldür

29

3

Milan Skriniar

16

3

Sofyan Amrabat

26

2

İrfan Can Kahveci

26

2

Filip Kostic

27

1

Çağlar Söyüncü

25

1

Cenk Tosun

12

1

Rodrigo Becao

11

1

Samet Akaydın

5

1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, En-Golcü En-Nesyri ile Sezonu Tamamladı - Son Dakika

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