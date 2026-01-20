Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış - Son Dakika
20.01.2026 07:58  Güncelleme: 08:08
Afrika Uluslar Kupası finalini Senegal'e kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, son düdüğün ardından uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Fenerbahçeli golcünün o anları final gecesinin en çok konuşulan kareleri arasına girerken, sarı-lacivertli takımın da oyuncuya moral verdiği öğrenildi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

FİNALDE HÜZÜN: EN-NESYRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde bir süre kalan ve üzgün olan En-Nesyri, gözyaşlarını uzun süre durduramadı. Tecrübeli golcünün yaşadığı büyük üzüntü, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TAKIMI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ, DESTEK MESAJLARI GELDİ

Ersin Düzen'in haberine göre Fenerbahçe takımı finali birlikte izledi. En-Nesyri'nin maç sonundaki gözyaşlarının takım arkadaşlarını da üzdüğü, oyuncuya destek mesajları gönderildiği belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da En-Nesyri'yi aradığı ve oyuncuya moral verdiği aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk Faruk:
    adam süper kupa kazanmış takımı aramadı bile...Vaktinizi heba etmişsiniz bana gore 1 0 Yanıtla
Fenerbahçe En-Nesyri'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış
