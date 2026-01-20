Fenerbahçe En-Nesyri\'nin gözyaşlarına boğulmasına kayıtsız kalmamış

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybeden Fas'ta Youssef En-Nesyri, maç sonu duygusal anlar yaşadı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde bir süre kalan ve üzgün olan En-Nesyri, gözyaşlarını uzun süre durduramadı. Tecrübeli golcünün yaşadığı büyük üzüntü, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlerin de dikkatini çekti.
Ersin Düzen'in haberine göre Fenerbahçe takımı finali birlikte izledi. En-Nesyri'nin maç sonundaki gözyaşlarının takım arkadaşlarını da üzdüğü, oyuncuya destek mesajları gönderildiği belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da En-Nesyri'yi aradığı ve oyuncuya moral verdiği aktarıldı.
