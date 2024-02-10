Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti ve setlerini 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanarak 18. galibiyetini elde etti.

10.02.2024 22:24
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Setlerini 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, 18. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 27-29 kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. İkinci set ev sahibi takımın 25-23'lük üstünlüğüyle tamamlandı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü seti 25-27 Galatasaray, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Fenerbahçe 25-18 kazandı ve setlerde yeniden beraberliği yakaladı. Son seti başa baş mücadeleye sahne olurken seti 15-13 kazanan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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