Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen core uygulamalarının ardından oyuncular sahada çalıştı.

Çabukluk ve koordinasyon programının ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alan uygulamalarıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.