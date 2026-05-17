Fenerbahçe - Eyüpspor Maçında Duygu Dolu Anlar
Fenerbahçe - Eyüpspor Maçında Duygu Dolu Anlar

17.05.2026 23:27
Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, rakibin az sayıda şansla 3 gol attığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, rakiplerinin ceza sahasına 3 kez girdiğini ve 3 gol attığını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Göle, duygu durumu çok değişik bir maç olduğunu belirtti.

İlk yarı istedikleri performansı gösteremediklerini aktaran Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyun kontrolü bizdeydi. Arkaya atılan 2 topta rakip 2 kere geldi ve onlar da gol oldu. Ceza sahasına 3 kez girebildiler ve 3 gol atmış oldular. İkinci yarı tam tersiydi gece ve gündüz gibi. Performansımız 2-3 katına çıktı. Oyuncularımız skoru çevirmek için elinden geleni yaptı. Şanssız bir golle 2 puan bıraktık." diye konuştu.

Göle, eksik oyunculara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Nene ve Skriniar'ın durumunu biliyorsunuz uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Aynı şekilde Talisca ve Guendouzi'nin bir önceki maçta sakatlık durumları olmuştu. Asensio devamlı ağrılarla idare etmeye çalıştı, onu korumak zorundaydık daha kötü sonuç olabilir düşüncesiyle. Eski sakatlığı ve nüksetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Cherif ayak bileğinden travma geçirdi antrenmanda. Bunlara ek olarak devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Zor bir süreç oldu."

Kaynak: AA

