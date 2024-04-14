Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2 (Maç Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçta Fatih Karagümrük'ten Can Keleş, Fenerbahçe'den ise Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gol attı. Fatih Karagümrük'ten Ryan Mendes ve Valentin Eysseric kırmızı kart gördü.

14.04.2024 22:21
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- Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Dzeko'nun yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

50. dakikada Bertolacci'nin savunma arkasına attığı pasa Güven Yalçın'ın altıpasın gerisinden bekletmeden vuruşunda kaleci Livakovic topu kurtardı.

54. dakikada sağ taraftan topla beraber ceza sahasına ilerleyen Osayi-Samuel, Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Tugay Kaan Numanoğlu ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi.

56. dakikada VAR ekranında pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin sert vuruşunda kaleci Sirigu meşin yuvarlağı çeldi.

77. dakikada Ryan Mendes, Fred ile girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

86. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin Eysseric'in müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem Tugay Kaan Numanoğlu doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal etti.

90+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından ceza sahası içine giren Valentin Eysseric, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun aldatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle Eysseric'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Davide Biraschi, Federico Ceccherini, Koray Günter (Nazım Sangare dk. 82), Levent Mercan, Marcus Rohden, Andrea Bertolacci (Markao dk. 68), Can Keleş (Kevin Lasagna dk. 82), Valentin Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın (Adnan Uğur dk. 72)

Yedekler: Emre Bilgin, Frederic Veseli, Sofiane Feghouli, Salih Dursun, Flavio Paoletti, Tonio Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Becao dk. 72), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic (Michy Batshuayi dk. 46), Fred (Miha Zajc dk. 90+1), İrfan Can Kahveci (Mert Müldür dk. 90+1), Dusan Tadic, Edin Dzeko (Serdar Dursun dk. 90+6)

Yedekler: Doğukan Demir, Furkan Akyüz, Leonardo Bonucci, Zeki Dursun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Can Keleş (dk. 45+1) (Fatih Karagümrük), Edin Dzeko (dk. 49), Michy Bathsuayi (dk. 57 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Ryan Mendes (dk. 77), Valentin Eysseric (dk. 90+7) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Federico Ceccherini, Tolunay Kafkas (Teknik Direktör), Markao, Davide Biraschi (Fatih Karagümrük), Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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