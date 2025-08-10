Fenerbahçe, Feyenoord Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde karşılaşacağı Feyenoord maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programla da idman noktalandı.

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL