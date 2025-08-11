Fenerbahçe Feyenoord Maçına Hazır

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Safi ve Ahmet Ketenci, antrenmanı saha kenarından takip etti.

FENERBAHÇE YARIN FEYENOORD'U KONUK EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında yarın saat 20.00'de Feyenoord'u konuk edecek. Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumda adını play-off turuna yazdıracak.