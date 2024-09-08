Fenerbahçe, Filip Kostic\'i İstanbul\'a getirdi

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FENERBAHÇE'NİN İtalyan ekibi Juventus'tan kiralamak için prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Juventus forması giyen 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından yola çıkan Sırp futbolcu, saat 22.45'te İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 31 yaşındaki futbolcunun yarın yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.