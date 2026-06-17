Fenerbahçe, Finalde Beşiktaş\'ı Yenerek Durumu 2-1 Yükseltti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 82-71 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Tarık ve Melli'nin sayıları ile maça başlarken, siyah-beyazlılar Dotson'un etkili oyunuyla ilk dakikalarda skoru 5-5'e getirdi. Karşılıklı sayılarla geçilen bu bölümde televizyon molasına Beşiktaş 3 sayı farkla önde girdi. 13-10

Fenerbahçe'nin üst üste hücumlardan boş dönmesi ve Beşiktaş'ın taraftar desteği ile etkili oyunu sonrası 3 dakika 8 saniye kala fark 8'e çıktı. Konuk ekip Baldwin ve Metecan'ın sayıları ile farkı azaltsa da ilk çeyrek Beşiktaş'ın 23-19 üstünlüğü ile geçildi.

Derbide 2. periyot 3 sayılık atışlarla başladı. Fenerbahçe Jantunen ve Tarık ile isabet bulurken, Beşiktaş'ta Anthony Brown kenardan karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, Devon Hall'un 3 sayılık isabetiyle 3 dakika 44 saniye kala öne geçti. 34-37

Ev sahibinde Anthony Brown, 5. denemesinde de 3 sayılık isabet bulurken, Khem Birch pota altında karşılık verdi ve Fenerbahçe soyunma odasında 43-40'lık skorla üstün girdi.

Sarı-lacivertliler, 3. çeyreğe etkili başlarken 2 dakika 33 saniyede farkı 11'e yükseltti. Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası Beşiktaş, Brown ve Dotson ile farkı azalttı. Fenerbahçe'de Melli, 1 dakika 56 saniye kala serbest atış çizgisinden isabet bulurken, skor 61-51'e geldi. Bu sırada Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e teknik faul çalındı ve Alimpijevic de soyunma odasına gitti. Siyah-beyazlılar Morgon ve Dotson ile pota altından bulduğu sayılarla farkı yeniden 4'e indirirken, Melli'nin süre biterken bulduğu sayı ile Fenerbahçe 3. periyodu 64-58 üstün tamamladı.

Son periyodun ilk dakikalarında Fenerbahçe'de Tarık ve Horton-Tucker serbest atış çizgisine gelirken, daha sonrasında Dotson ve Devon Hall karşılıklı 3 sayılık isabetler buldu. Nicolo Melli'nin 5 dakika 57 saniye pota altından kaydettiği sayı sonrası molaya 8 sayılık farkla girildi. 67-75

Kanarya kalan bölümde Talen Horton-Tucker ve Devon Hall ile farkı artırırken savunmada ribaundlarda etkili oldu. Sarı-lacivertliler parkeden 82-71 galip ayrıldı.

Müsabakada Devon Dotson ve Anthony Brown 22'şer sayı atarken, bu performans mağlubiyete engel olamadı.

Final serisinin 4. maçı 19 Haziran Cuma günü yine Sinan Erdem'de oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

Beşiktaş: Sertaç Şanlı 3, Devon Dotson 22, Vitto Brown 4, Anthony Brown 22, Yiğit Arslan 3, Berk Uğurlu 5, Conor Morgan 8, Canberk Kuş, Matt Thomas 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe Beko: Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13, Tarık Biberovic 8, Nicolo Melli 17, Khem Birch 11, Onuralp Bitim, Wade Baldwin 7, Mikael Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo 4, Metecan Birsen 2, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 23-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 43-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-58 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL