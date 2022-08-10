Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi - Son Dakika
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Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi

10.08.2022 15:37

Forvet transferinde son olarak Valencia forması giyen Maxi Gomez'i gündemine alan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi için ilk teması kurdu. Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Belçikalı golcünün transferi için kulübüyle görüşmelere başlandı.

Arap saçına dönen santrfor transferini artık sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki golcü Michy Batshuayi önerildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Chelsea, kadroda düşünülmeyen Belçikalı yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Habertürk'ün aktardığı habere göre ise sarı lacivertli ekip oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Batshuayi'nin, Chelsea kulübü ile 1 yıllık kontratı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 14 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon ligimizde Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Belçikalı golcü, taraftarların tam ondan istediği performansı veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir katkı verdi. Batshuayi kariyerinde Standart Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve son olarak Beşiktaş formasını giydi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi - Son Dakika
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