Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi

Arap saçına dönen santrfor transferini artık sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'ye, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki golcü Michy Batshuayi önerildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Chelsea, kadroda düşünülmeyen Belçikalı yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Habertürk'ün aktardığı habere göre ise sarı lacivertli ekip oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Batshuayi'nin, Chelsea kulübü ile 1 yıllık kontratı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 14 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon ligimizde Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Belçikalı golcü, taraftarların tam ondan istediği performansı veremese de 14 gol ve 5 asistlik bir katkı verdi. Batshuayi kariyerinde Standart Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve son olarak Beşiktaş formasını giydi.