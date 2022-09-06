Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu

Kadrosunda 5 santrforu bulunan Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Cedric Bakambu için zemin yoklamaya başladı.

Fransız basınında yer alan iddialara göre, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazıldı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE İLK AŞAMADA SICAK BAKMIYORDU

Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadro içindeki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 12 MAÇTA 4 GOL ATTI

31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Marsilya formasıyla bu sezon 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya gelen Bakambu, çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetmişti.