Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu

06.09.2022 09:27
Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu

Geçtiğimiz yıl kadroda yer alan Valencia ve Serdar Dursun'un ardından Joao Pedro, King ve Batshuayi'yi transfer ederek forvet rotasyonunu genişleten Fenerbahçe'nin Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Kadrosunda 5 santrforu bulunan Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Cedric Bakambu için zemin yoklamaya başladı.

Fransız basınında yer alan iddialara göre, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazıldı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE İLK AŞAMADA SICAK BAKMIYORDU

Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadro içindeki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 12 MAÇTA 4 GOL ATTI

31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Marsilya formasıyla bu sezon 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya gelen Bakambu, çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetmişti.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı

Cedric Bakambu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement