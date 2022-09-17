Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

17.09.2022 21:37
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda ardından sahaya inen sarı-lacivertliler, idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Daha sonra oyuncular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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