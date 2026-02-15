Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi - Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

15.02.2026 18:59  Güncelleme: 19:09
Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-0'lık galibiyetle üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, toplamda 10. galibiyetini alırken, 4. kez kaybeden Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE GALATASARAY'A SET VERMEDİ

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu. Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi. Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17). Fenerbahçe Medicana, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti. Sonrasında toparlanan Galatasaray HDI Sigorta, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16). Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti. Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde üst üste 2, toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligde 4. kez mağlup olurken; 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

SADETTİN SARAN MAÇI SALONDAN İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti. Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Enver Kocadaş:
    poşetleri yine patlattılar aaaaa))))))))) 0 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
