Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 2 eksikle ve 3 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 2 eksikle ve 3 değişiklikle sahaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 2 eksikle ve 3 değişiklikle sahaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olduğu derbide 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake kadroda yokken Romelu Lukaku ile Mason Greenwood ilk kez Galatasaray derbisi oynadı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Nathan Ake kadroda yer almazken Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku ilk 11'de forma giydi.

Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'ye görev verdi. Orta sahanın sağında Mason Greenwood, solunda Oğuz Aydın, 10 numara pozisyonunda ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Kartal'ın gol yollarındaki tercihi ise Romelu Lukaku oldu.

ARCHIE BROWN STOPERDE

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin kadroda yer almaması sebebiyle o bölgede Archie Brown forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında savunmanın ortasında görev yaptı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, derbinin kadrosunda yer almadı.

2 İSMİN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Romelu Lukaku ve Mason Greenwood maça ilk 11'de başlayarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE GÖRSEL BÜTÜNLÜK

Fenerbahçe Kulübü, deplasman tribününde maçı izleyen taraftarlara sarı-lacivert bere ve lacivert yağmurluk dağıttı. Böylece deplasmanda tribününde görsel bütünlük sağlanmış oldu.

Kaynak: DHA
Mason GreenwoodMarco AsensioRomelu LukakuGalatasarayNathan AkeFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 22:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 2 eksikle ve 3 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei