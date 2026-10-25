Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 407. derbide puanları eşitlemeyi hedefliyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak hem puanları eşitlemek hem de ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

REKABETTE 407'NCİ RANDEVU

Yarın saat 21.30'da oynanacak derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 407'nci kez karşıya gelecek. Daha önce oynanan 406 karşılaşmanın 150'sini Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 125 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe 546 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 gol buldu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlığını atlatan sağ bek Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönme ihtimali bulunuyor.

LİGİN EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, ligin geride kalan kısmında en golcü takım olarak dikkat çekti. 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip filelere 22 gol gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapattı. Tecrübeli file bekçisi, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarında gol yemedi. Ederson, bu serisini Galatasaray derbisinde de devam ettirmeyi hedefleyecek.