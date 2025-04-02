Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Stadyumda

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak. Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
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