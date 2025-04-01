Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Kupada! - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Kupada!

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Kupada!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk ediyor; hedef yarı final.

01.04.2025 10:20
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef derbiyi kazanıp yarı finale yükselmek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Galatasaray'ı konuk edecek. Kupada B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 maçta 3 galibiyet elde etti ve grubu lider tamamladı. Seri başı olan Fenerbahçe, C Grubu'nda ikinci olarak gruptan çıkan Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Sarı-lacivertliler ilk peşinde

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon Süper Lig'de ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, evinde Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda berabere kaldı. Beşiktaş'a da dış sahada kaybetti. Kanarya, yarınki derbide hem ilk galibiyeti hem de turu hedefliyor.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 22 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 46 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Kanarya, iç sahada 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de eksikler

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun tedavileri sürüyor. Ligde oynanan son karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü, derbi hazırlıkları kapsamında takımla çalıştı. Bu 3 isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.

En golcü Youssef En-Nesyri

Bu sezon attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli paya sahip olan Youssef En-Nesyri, 26 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Trendyol Süper Lig'de 16 golü bulunan Faslı forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 kez fileleri havalandırdı. Kupada 2'si ilk 11 olmak üzere 3 maçta da süre alan En-Nesyri, tüm maçlarda gol sevinci yaşadı.

Anderson Talisca ise kupada 2 maçta forma giyerken 3 gole imza attı. Bu iki oyuncu forma giymeleri halinde takımın en önemli hücum silahları olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Kupada! - Son Dakika

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