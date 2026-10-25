Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi öncesi Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyonla başladı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: AA
Can Bartu TesisleriTrendyol Süper Ligİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
20:55
Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5’e taktı
Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı
20:46
Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro’luk bomba iddia
Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia
20:35
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:16
Libya, Trump’ın sözleri nedeniyle ABD’ye protesto notası verdi
Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 21:00:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei