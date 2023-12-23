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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Düdük Çalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Düdük Çalacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek maçta Arda Kardeşler'in düdüğüyle sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de Dzeko forma giyebilecekken, Fred ve Mert Hakan cezalı durumda. Becao ve Zajc ise sakatlıkları nedeniyle derbide yer alamayacak. Karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar da yer alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Düdük Çalacak
23.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:50
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

43 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan sarı-lacivertliler, ligde geride kalan son 4 maçından galip ayrıldı. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından Galatasaray derbisine odaklanan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak zirve yarışında en büyük rakibine üstünlük kurmak istiyor. Zorlu Kayseri deplasmanının ardından derbi maça yoğunlaşan İsmail Kartal ve öğrencileri, yaptıkları çalışmalarla galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan Kardeşler, ikinci derbisinde yine Fenerbahçe maçında görev alacak.

DZEKO FORMASINA KAVUŞACAK

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında görev alamayan Edin Dzeko, Galatasaray maçında formasına kavuşacak.

Sarı-lacivertlilerde Kayseri deplasmanı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan Boşnak futbolcu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alacak.

FRED VE MERT HAKAN CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte Fred ile Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında yer alamayacak. Ligin 17'nci haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, zorlu derbide takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan İrfan Can Kahveci ile Crespo sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

BECAO İLE ZAJC SAKAT

Fenerbahçe'de Becao ile Zajc sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile Slovenya Milli Takımı'ndan sakat dönen Miha Zajc, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

RAKİP TARAFTARLAR ÜLKER STADYUMU'NA GELECEK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi maçta sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar mücadeleyi takip edecek.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Arda Kardeşler Düdük Çalacak - Son Dakika


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