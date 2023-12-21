Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 deplasman taraftarı alınacak
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.
Kaynak: DHA
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