Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 Yenerek Haftayı Kapatıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 Yenerek Haftayı Kapatıyor

SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

03.11.2024 22:46
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Ali Yanar)

Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Ege Totik, Aykut Acar, Onur Günaydı, Muzaffer Yönet)

Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 22-25, 15-11

Süre: 123 dakika (23, 25, 29, 31, 15)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 Yenerek Haftayı Kapatıyor - Son Dakika

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