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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek çifte kupayı hedefliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek çifte kupayı hedefliyor

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek hem Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olmayı hem de yılı çifte kupayla kapatmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray\'ı mağlup ederek çifte kupayı hedefliyor
28.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:16
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek yılı çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliller, 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan topladı.

10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, derbide sahadan zaferle ayrılması halinde hem Süper Kupa şampiyonluğu yaşayacak hem de 2023 yılını iki kupayla tamamlamış olacak.

Fred formasına kavuşuyor

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı futbolcu Fred, Süper Kupa'da sahada yer alacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanan derbide Fred'in yerine orta sahada Miguel Crespo - İrfan Can Kahveci ikilisine görev verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı sonrası Fred'in takıma dönmesinin pozitif etki oluşturacağını belirterek stratejilerinin farklı olacağını ifade etmişti.

İsmail Kartal ile 2. kez Süper Kupa finali

Yeni adıyla 2006 yılından itibaren oynanan Süper Kupa'da 5 kez mücadele eden Fenerbahçe, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin bu kupayı son kez kazandığı sezonda takımın başında İsmail Kartal vardı. Manisa'da oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, ezeli rakibi sarı-kırmızılıları penaltı atışları sonunda yenerek şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mevlut Turmus: Bir fb li olarak kupa macinizin araplarda oynamasina karsiyim ve ne o maca bakar nede fb mi desteklerim! Bizim kupamiz bizim sahamizda oynanmali! Yanıtla 0 0

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