SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 17, Meesseman 13, Allemand 12, Williams 9, McCowan, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 7, Nikolina Milic
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Johannes 22, Gökşen Fıtık 3, Kuier 11, Derin Erdoğan 12, Williams 6, Elif Bayram 6, Juhasz 4, Smalls 6, Sude Yılmaz
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
DEVRE: 39-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-48
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, evinde ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Maçın en skorer ismi sarı-kırmızılı takımda 22 sayı üreten Marine Johannes oldu.
3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2'nci maç 1 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?