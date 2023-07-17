Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk tartışmalarına yanıt verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk tartışmalarına yanıt verdi

17.07.2023 20:25

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şampiyonlukları hakkında komisyon oluşturması kararına tepki gösteren Galatasaray'a cevap verdi. Kulüp, daha önce başvuruda bulunmadıklarını ve Tahkim Kurulu tarafından reddedilmediklerini açıkladı.

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun komisyon oluşturması kararına tepki gösteren Galatasaray'a yanıt verdi. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, 28 şampiyonluk talebi için kulübün daha önce başvuruda bulunmadığını ve Tahkim Kurulu'ndan dönmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN GEÇMİŞTE TAHKİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ YALANI HAKKINDA

Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir.

Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Daha önceki Federasyonlar bilmiyorlar mıydı hangi şampiyonluğun geçerli olup olmayacağını? TFF'nin şapkasını önüne koyup yeniden düşünmesi lazım. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük husus geçmiş federasyonların aldığı kararın yok sayılması. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek böyle bir karar alıyorsun. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (1)
  • hilmi Ergin: bıktık usandık artık bu fbnin başkanlarının herrgün çıkıp ağlamalarından yeter artık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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